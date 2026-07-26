Исследование показало, сколько россиян работают по специальности

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 38,7% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже.

Среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, в полтора раза выше, чем среди обладателей среднего и специального образования: 49,5% против 33,3%.

Почти все респонденты (98,3%) убеждены в пользе дальнейшей учебы для успеха в профессии, при этом 69,2% считают необходимым регулярно проходить курсы повышения квалификации.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Около 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.

"Лишь 38,7% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, в полтора раза выше, чем среди обладателей среднего и специального образования: 49,5% против 33,3%. Впрочем, еще 29% респондентов отметили, что нашли себя в смежной сфере", - говорится в исследовании.

При этом оценивая причины, из-за которых они работают не по специальности, треть опрошенных (34,1%) сказали, что получали бы меньший доход. Примерно столько же (30,6%) сообщили, что работа согласно полученному образованию оказалась для них просто неинтересной.

На дефицит вакансий по своему профилю пожаловались 28,4%. Еще 7% признали, что их профессия вообще устарела. Здесь респондентам предлагался множественный выбор.

По данным исследования, почти все респонденты (98,3%) убеждены в пользе дальнейшей учебы для успеха в профессии. Из них 69,2% считают, что нужно регулярно проходить курсы повышения квалификации - на практике это делали 43,3%.