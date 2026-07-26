ПВО за 12 часов уничтожила 32 украинских дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 12 часов уничтожили 32 украинских беспилотника.
- Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18