Силы ПВО за ночь уничтожили 133 украинских дрона на Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 133 украинских дронов над российскими регионами.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов, включая Московскую область и Крым, а также над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 133 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 25 июля т.г. до 8.00 мск 26 июля т.г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18