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Путин подписал закон о выплатах при поствакцинальных осложнениях - РИА Новости, 26.07.2026
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19:22 26.07.2026
Путин подписал закон о выплатах при поствакцинальных осложнениях

Путин подписал закон о беззаявительных выплатах при поствакцинальных осложнениях

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, который переводит в беззаявительный порядок выплаты при поствакцинальных осложнениях и ежегодные выплаты почетным донорам.
  • Ветераны боевых действий с инвалидностью смогут подавать заявление на получение набора соцуслуг в любое время, а предоставляться они будут с 1-го числа следующего месяца.
  • Положения о беззаявительном назначении выплат вступят в силу с 1 января 2027 года.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переводит в беззаявительный порядок выплаты при поствакцинальных осложнениях и ежегодные выплаты почетным донорам, а также упрощает получение набора социальных услуг для ветеранов боевых действий с инвалидностью, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, пособия и ежемесячные компенсации при поствакцинальных осложнениях будут назначаться автоматически. Социальный фонд России станет получать сведения о таких осложнениях напрямую от медицинских организаций через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.
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Если человек умер из-за осложнения, выплата его семье будет оформляться по заявлению через портал "Госуслуги", МФЦ или лично в отделении Соцфонда.
Кроме того, ежегодная выплата почетным донорам перестанет быть заявительной. Соцфонд будет назначать ее на основании сведений из базы данных донорства крови. Полномочия по назначению выплаты переходят с регионального на федеральный уровень.
Еще одно изменение касается ветеранов боевых действий, ставших инвалидами. Теперь заявление на получение набора соцуслуг можно будет подать в любое время, а предоставляться они будут с 1-го числа следующего месяца.
Право на такой порядок получат инвалиды из числа участников боевых действий в Афганистане, ополченцев Дагестана и Донбасса, участников СВО, военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС, а также лиц, выполнявших задачи по разминированию в послевоенный период.
Подать заявление необходимо в течение трех месяцев после увольнения со службы или исключения из добровольческих формирований. Для тех, кто получил инвалидность в течение года после увольнения, срок составит три месяца со дня ее установления.
Кроме того, закон закрепляет, что представители Роструда становятся пользователями государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".
Положения о беззаявительном назначении выплат вступят в силу с 1 января 2027 года. Выплаты, назначенные до этой даты, будут предоставляться Социальным фондом на основании сведений, переданных регионами, без пересмотра оснований для их назначения. Остальные нормы закона вступают в силу со дня официального опубликования.
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