Путин подписал закон о выплатах при поствакцинальных осложнениях

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, который переводит в беззаявительный порядок выплаты при поствакцинальных осложнениях и ежегодные выплаты почетным донорам.

Ветераны боевых действий с инвалидностью смогут подавать заявление на получение набора соцуслуг в любое время, а предоставляться они будут с 1-го числа следующего месяца.

Положения о беззаявительном назначении выплат вступят в силу с 1 января 2027 года.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переводит в беззаявительный порядок выплаты при поствакцинальных осложнениях и ежегодные выплаты почетным донорам, а также упрощает получение набора социальных услуг для ветеранов боевых действий с инвалидностью, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который переводит в беззаявительный порядок выплаты при поствакцинальных осложнениях и ежегодные выплаты почетным донорам, а также упрощает получение набора социальных услуг для ветеранов боевых действий с инвалидностью, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, пособия и ежемесячные компенсации при поствакцинальных осложнениях будут назначаться автоматически. Социальный фонд России станет получать сведения о таких осложнениях напрямую от медицинских организаций через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Если человек умер из-за осложнения, выплата его семье будет оформляться по заявлению через портал "Госуслуги", МФЦ или лично в отделении Соцфонда.

Кроме того, ежегодная выплата почетным донорам перестанет быть заявительной. Соцфонд будет назначать ее на основании сведений из базы данных донорства крови. Полномочия по назначению выплаты переходят с регионального на федеральный уровень.

Еще одно изменение касается ветеранов боевых действий, ставших инвалидами. Теперь заявление на получение набора соцуслуг можно будет подать в любое время, а предоставляться они будут с 1-го числа следующего месяца.

Право на такой порядок получат инвалиды из числа участников боевых действий в Афганистане , ополченцев Дагестана и Донбасса, участников СВО, военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС, а также лиц, выполнявших задачи по разминированию в послевоенный период.

Подать заявление необходимо в течение трех месяцев после увольнения со службы или исключения из добровольческих формирований. Для тех, кто получил инвалидность в течение года после увольнения, срок составит три месяца со дня ее установления.

Кроме того, закон закрепляет, что представители Роструда становятся пользователями государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".