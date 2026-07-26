Путин рассказал, что для него значат встречи с военнослужащими

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин встретился с моряками в Адмиралтействе в связи с 330-летием Военно-морского флота России.
- Путин отметил, что встречи с военнослужащими позволяют подчеркнуть значение их службы, получить обратную связь о ситуации на линии боевого соприкосновения и обсудить вопросы социального характера.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что для него значат встречи с военнослужащими.
В воскресенье в связи с 330-летием Военно-морского флота России глава государства встретился в Адмиралтействе с моряками.
Путин отметил, что встречи с военнослужащими, прежде всего, позволяют показать и подчеркнуть значение дела, которому они служат.
"Вторая задача - послушать вас. Я понимаю, что все-таки есть определенные ограничения, военные люди сдержанные, иногда многое и не скажут, но все-таки что-то я узнаю, что происходит на линии боевого соприкосновения, чего не хватает, что оценивается с точки зрения применения вооруженных сил, какой техники не хватает. Это серьезная обратная связь. Третье - это вопросы социального характера", - сказал Путин.
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