Путин рассказал, что для него значат встречи с военнослужащими

"Вторая задача - послушать вас. Я понимаю, что все-таки есть определенные ограничения, военные люди сдержанные, иногда многое и не скажут, но все-таки что-то я узнаю, что происходит на линии боевого соприкосновения, чего не хватает, что оценивается с точки зрения применения вооруженных сил, какой техники не хватает. Это серьезная обратная связь. Третье - это вопросы социального характера", - сказал Путин.