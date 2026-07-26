Путин рассказал, кто создает будущее России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что люди, которые напрямую защищают страну, стоят в первых рядах тех, кто создает будущее России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Люди, которые напрямую защищают страну, стоят в первых рядах тех, кто создает будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прямая защита государства, безусловно, ставит людей, которые это делают, в первые ряды. В первые ряды тех, кто не просто защищает страну, а укрепляет ее и создает ее будущее", - сказал Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота.