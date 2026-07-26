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Путин назвал западную территорию Украины подарком от Сталина - РИА Новости, 26.07.2026
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18:51 26.07.2026
Путин назвал западную территорию Украины подарком от Сталина

Путин назвал западную территорию Украины подарком Киеву от Сталина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что западная территория Украины была подарена Киеву Иосифом Сталиным после войны.
  • По словам Путина, Сталин предполагал, что эти земли останутся в рамках единого государства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал западную территорию Украины подарком Киеву от Генсека СССР Иосифа Сталина.
"Кроме всего прочего, там есть территория Западной Украины - подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны Украине. Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как - в рамках единого государства. Видимо и в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня", - заявил он в ходе встречи с военнослужащими Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге.
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