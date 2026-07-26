Путин назвал западную территорию Украины подарком от Сталина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что западная территория Украины была подарена Киеву Иосифом Сталиным после войны.
- По словам Путина, Сталин предполагал, что эти земли останутся в рамках единого государства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал западную территорию Украины подарком Киеву от Генсека СССР Иосифа Сталина.
"Кроме всего прочего, там есть территория Западной Украины - подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны Украине. Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как - в рамках единого государства. Видимо и в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня", - заявил он в ходе встречи с военнослужащими Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге.