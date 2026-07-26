Путин подписал закон о введении механизма добанкротной санации юрлиц

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм добанкротной санации юридических лиц, позволяющий им избежать банкротства.

Закон предусматривает возможность реструктуризации долгов и восстановления бизнеса под контролем суда, если договориться с кредиторами до банкротства не удалось.

Вводятся новые требования к саморегулируемым организациям арбитражных управляющих и поэтапное повышение требований к компенсационным фондам.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм добанкротной санации юридических лиц, позволяющий им избежать банкротства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ направлен на усиление реабилитационной составляющей института банкротства. Формируется новая система работы с корпоративными долгами: сначала попытка сохранить платежеспособность до банкротства, затем восстановление под контролем суда, и только при отсутствии такой возможности - ликвидационная процедура, заявлял ранее журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

Закон вводит механизм добанкротной санации, позволяющий компании договориться с кредиторами без возбуждения дела о банкротстве. Причем санация может быть адресной или комплексной (при балансовой стоимости активов должника свыше 1 миллиарда рублей). Комплексное соглашение подлежит утверждению арбитражным судом. При этом оно должно содержать условия удовлетворения требований кредиторов должника, в том числе не участвующих в его заключении.

Если большинство независимых кредиторов поддержало восстановление бизнеса, комплексное соглашение сможет распространяться и на тех кредиторов, которые в нем изначально не участвовали. Такой механизм нужен для ситуаций, когда отдельный кредитор способен сорвать общий план восстановления, хотя для основной массы участников сохранение работающего предприятия выгоднее распродажи имущества, объяснял Гаврилов.

В случаях, когда договориться до банкротства не удалось, станет возможной процедура реструктуризации долгов. В этом случае суд может утвердить план восстановления сроком до четырех лет с возможным продлением еще на четыре года. Полное погашение всех долгов сразу не требуется. Достаточно, чтобы обязательства были урегулированы по утвержденному плану, сказал депутат.

В ходе реструктуризации антикризисный управляющий будет анализировать финансовое состояние должника, контролировать платежи, вести реестр требований, созывать собрания кредиторов и следить за исполнением плана. В случае возложения на такого управляющего полномочий руководителя должника он должен будет дополнительно заключить договор обязательного страхования своей ответственности в течение 10 дней.

При конкурсном производстве для кредиторов, проголосовавших за продолжение хозяйственной деятельности должника, вводится ответственность за полученные уже после этого убытки. А при продаже любого имущества банкрота стоимостью свыше 1 миллиарда рублей предусматривается с 1 января 2028 года проведение аукционов, во время которых цена на него может как повышаться, так и снижаться при отсутствии заявок на покупку.

Помимо этого, для саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих вводятся новые требования к компенсационным фондам и профессиональной ответственности. Вводятся три группы таких СРО: первая - с составом от 10 членов и компенсационным фондом от 50 миллионов рублей, вторая - от 20 членов с фондом от 100 миллионов рублей, третья - от 20 членов с фондом от 400 миллионов рублей. Требования к таким фондам будут повышаться поэтапно.