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Путин подписал закон о расширении составов наблюдательных советов - РИА Новости, 26.07.2026
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17:45 26.07.2026
Путин подписал закон о расширении составов наблюдательных советов

Путин утвердил увеличение составов наблюдательных советов автономных учреждений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, увеличивающий минимальную численность наблюдательных советов автономных учреждений с пяти до семи человек, а максимальную — с 11 до 15.
  • Представители госорганов и органов местного самоуправления смогут составлять не более половины общего числа членов наблюдательного совета, а представители органа-учредителя — не менее одной трети и не более двух третей от их числа.
  • Учредители автономных учреждений должны привести уставы и внутренние документы в соответствие с новыми требованиями в течение года со дня вступления закона в силу, а составы наблюдательных советов обновить в течение шести месяцев после внесения изменений.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий минимальную численность наблюдательных советов автономных учреждений с пяти до семи человек, а максимальную - с 11 до 15, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, представители госорганов и органов местного самоуправления смогут составлять не более половины общего числа членов наблюдательного совета, а представители органа-учредителя - не менее одной трети и не более двух третей от их числа. Это позволит включать в состав советов представителей иных государственных органов, связанных со спецификой деятельности конкретного учреждения.
Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну четверть общего числа членов наблюдательного совета.
Учредители автономных учреждений обязаны привести их уставы и внутренние документы в соответствие с новыми требованиями в течение года со дня вступления закона в силу, а составы наблюдательных советов - обновить в течение шести месяцев после внесения соответствующих изменений. Действующие советы продолжат работу до формирования новых составов.
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