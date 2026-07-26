Путин подписал закон о расширении составов наблюдательных советов

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий минимальную численность наблюдательных советов автономных учреждений с пяти до семи человек, а максимальную — с 11 до 15.

Представители госорганов и органов местного самоуправления смогут составлять не более половины общего числа членов наблюдательного совета, а представители органа-учредителя — не менее одной трети и не более двух третей от их числа.

Учредители автономных учреждений должны привести уставы и внутренние документы в соответствие с новыми требованиями в течение года со дня вступления закона в силу, а составы наблюдательных советов обновить в течение шести месяцев после внесения изменений.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий минимальную численность наблюдательных советов автономных учреждений с пяти до семи человек, а максимальную - с 11 до 15, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, представители госорганов и органов местного самоуправления смогут составлять не более половины общего числа членов наблюдательного совета, а представители органа-учредителя - не менее одной трети и не более двух третей от их числа. Это позволит включать в состав советов представителей иных государственных органов, связанных со спецификой деятельности конкретного учреждения.

Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну четверть общего числа членов наблюдательного совета.