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Путин подписал закон о признании благоустройства благотворительностью - РИА Новости, 26.07.2026
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17:45 26.07.2026
Путин подписал закон о признании благоустройства благотворительностью

Путин подписал закон о признании благоустройства благотворительной деятельностью

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности.
  • Содействие благоустройству территорий теперь включено в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности, что позволит организациям претендовать на меры господдержки при проведении соответствующих мероприятий.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности содействием благоустройству территорий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, содействие благоустройству территорий включается в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности, что позволит волонтерам, добровольческим и благотворительным организациям претендовать на меры господдержки, предусмотренные законодательством, при проведении мероприятий по благоустройству территорий.
Ранее содействие благоустройству территорий отсутствовало в перечне целей благотворительной деятельности, хотя уже было включено в список видов деятельности, позволяющих относить некоммерческие организации к категории социально ориентированных.
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