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Путин подписал закон о социальной адаптации вернувшихся с СВО осужденных - РИА Новости, 26.07.2026
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17:41 26.07.2026 (обновлено: 17:42 26.07.2026)
Путин подписал закон о социальной адаптации вернувшихся с СВО осужденных

Путин подписал закон о соцадаптации и реабилитации вернувшихся с СВО осужденных

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о социальной адаптации и реабилитации для осужденных, участвовавших в СВО.
  • Государство окажет содействие в социальной адаптации, трудоустройстве, восстановлении документов, получении жилья и прохождении социальной реабилитации после увольнения со службы.
  • За оказанием помощи можно обратиться в течение шести месяцев после увольнения с военной службы, а при пропуске этого срока по уважительной причине — в течение шести месяцев после прекращения действия такой причины при наличии подтверждающих документов.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной адаптации и реабилитации после увольнения с военной службы для осужденных, участвовавших в СВО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, правила постпенитенциарной пробации, то есть государственной помощи в адаптации после освобождения, будут распространяться на граждан, отбывавших наказание в виде лишения свободы или принудительных работ, а затем призванных на военную службу либо заключивших контракт с ВС РФ.
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Документ устанавливает, что аналогичные меры будут действовать в отношении граждан, отбывавших наказание без изоляции от общества и впоследствии призванных на военную службу либо заключивших контракт о ее прохождении.
После увольнения со службы государство окажет таким гражданам содействие в социальной адаптации, трудоустройстве, восстановлении документов, получении жилья и прохождении социальной реабилитации. Для этого необходимо лично обратиться с письменным заявлением в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания.
Закон также позволяет обратиться за оказанием помощи в течение шести месяцев после увольнения с военной службы, в том числе при наличии ранее составленной индивидуальной программы ресоциализации. При пропуске этого срока по уважительной причине заявление можно подать в течение шести месяцев после прекращения действия такой причины при наличии подтверждающих документов.
Кроме того, документ уточняет порядок отказа в оказании содействия: письменный ответ с указанием причин отказа будут получать не только осужденные или освобожденные, но и уволенные с военной службы граждане. Такой отказ может быть обжалован в вышестоящем органе или в суде.
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