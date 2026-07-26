Путин подписал закон о социальной адаптации вернувшихся с СВО осужденных

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон о социальной адаптации и реабилитации для осужденных, участвовавших в СВО.

Государство окажет содействие в социальной адаптации, трудоустройстве, восстановлении документов, получении жилья и прохождении социальной реабилитации после увольнения со службы.

За оказанием помощи можно обратиться в течение шести месяцев после увольнения с военной службы, а при пропуске этого срока по уважительной причине — в течение шести месяцев после прекращения действия такой причины при наличии подтверждающих документов.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной адаптации и реабилитации после увольнения с военной службы для осужденных, участвовавших в СВО, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной адаптации и реабилитации после увольнения с военной службы для осужденных, участвовавших в СВО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, правила постпенитенциарной пробации, то есть государственной помощи в адаптации после освобождения, будут распространяться на граждан, отбывавших наказание в виде лишения свободы или принудительных работ, а затем призванных на военную службу либо заключивших контракт с ВС РФ.

Документ устанавливает, что аналогичные меры будут действовать в отношении граждан, отбывавших наказание без изоляции от общества и впоследствии призванных на военную службу либо заключивших контракт о ее прохождении.

После увольнения со службы государство окажет таким гражданам содействие в социальной адаптации, трудоустройстве, восстановлении документов, получении жилья и прохождении социальной реабилитации. Для этого необходимо лично обратиться с письменным заявлением в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания.

Закон также позволяет обратиться за оказанием помощи в течение шести месяцев после увольнения с военной службы, в том числе при наличии ранее составленной индивидуальной программы ресоциализации. При пропуске этого срока по уважительной причине заявление можно подать в течение шести месяцев после прекращения действия такой причины при наличии подтверждающих документов.