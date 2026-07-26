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Путин рассказал об обеспечении безопасности Калининградской области - РИА Новости, 26.07.2026
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17:37 26.07.2026 (обновлено: 17:45 26.07.2026)
Путин рассказал об обеспечении безопасности Калининградской области

Путин: безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможностями РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День ВМФ
Владимир Путин и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День ВМФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День ВМФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями России.
  • Заявление было сделано на фоне упоминания о потенциальных угрозах для Калининградской области.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Безопасность Калининградской области при возникновении угроз будет обеспечиваться всеми возможностями России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации", - сказал глава государства.
Алексей Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Калининградский губернатор заявил о готовности региона к любым угрозам
20 июля, 02:20
 
БезопасностьКалининградская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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