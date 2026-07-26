Путин рассказал об обеспечении безопасности Калининградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями России.
- Заявление было сделано на фоне упоминания о потенциальных угрозах для Калининградской области.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Безопасность Калининградской области при возникновении угроз будет обеспечиваться всеми возможностями России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации", - сказал глава государства.