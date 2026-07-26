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Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС - РИА Новости, 26.07.2026
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17:34 26.07.2026
Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС

Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЕГР ЗАГС

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Минобороны РФ и Росгвардии получать сведения из ЕГР ЗАГС в электронном виде.
  • Доступ к данным нужен для оперативного предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ и членам их семей.
  • Командиры воинских частей также получат аналогичные полномочия.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минобороны РФ и Росгвардию правом получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в электронном виде для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, Минобороны и его территориальные органы получат доступ к данным для оперативного предоставления военнослужащим, гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей положенных социальных гарантий и компенсаций. Уточняется, что информация также будет использоваться для целей воинского учета.
Росгвардия, в свою очередь, сможет запрашивать сведения, необходимые для предоставления социальных гарантий военнослужащим и сотрудникам ведомства, а также лицам, уволенным со службы в войсках национальной гвардии РФ, и членам их семей.
Аналогичные полномочия законом предусмотрены и для командиров воинских частей.
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