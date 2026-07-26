Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минобороны РФ и Росгвардию правом получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в электронном виде для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.