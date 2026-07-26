Путин подписал закон об исключении объектов культурного наследия из реестра

Решение об исключении объекта регионального или местного значения из реестра будет приниматься на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы. Основанием для исключения станет отсутствие у объекта историко-культурной ценности.

При этом Минкультуры должно будет согласовать исключение объекта в письменной форме в срок не более 30 рабочих дней со дня поступления обращения от высшего исполнительного органа региона. Порядок такого согласования, перечень необходимых документов и требования к ним установит правительство РФ.