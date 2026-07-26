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Путин подписал закон об исключении объектов культурного наследия из реестра - РИА Новости, 26.07.2026
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17:33 26.07.2026
Путин подписал закон об исключении объектов культурного наследия из реестра

Путин подписал закон о праве регионов исключать объекты из реестра культнаследия

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, передающий региональным властям полномочия по исключению объектов культурного наследия регионального и местного значения из единого государственного реестра.
  • Решение об исключении объекта регионального или местного значения из реестра будет приниматься на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, а Минкультуры должно будет согласовать исключение объекта в письменной форме в срок не более 30 рабочих дней.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который передает региональным властям полномочия по исключению объектов культурного наследия регионального и местного значения из единого государственного реестра, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, исключать из реестра объекты культурного наследия федерального значения будет правительство РФ по представлению Минкультуры. Для объектов регионального значения решение будет принимать высший исполнительный орган субъекта РФ по представлению регионального органа охраны и по согласованию с Минкультуры. Для объектов местного значения процедура аналогична, но дополнительно потребуется обращение органа местного самоуправления.
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Решение об исключении объекта регионального или местного значения из реестра будет приниматься на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы. Основанием для исключения станет отсутствие у объекта историко-культурной ценности.
При этом Минкультуры должно будет согласовать исключение объекта в письменной форме в срок не более 30 рабочих дней со дня поступления обращения от высшего исполнительного органа региона. Порядок такого согласования, перечень необходимых документов и требования к ним установит правительство РФ.
После принятия акта об исключении региональные власти обязаны в течение пяти рабочих дней направить его копию в Минкультуры. Затем, в срок не более 15 рабочих дней, копия документа направляется в Росреестр для обновления данных в Едином государственном реестре недвижимости. Аналогичный срок установлен и для объектов федерального значения.
Правительство РФ также определит, какие сведения должно содержать заключение государственной историко-культурной экспертизы об исключении объекта из реестра.
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