Путин подписал закон о защите кандидатов при ошибках избиркомов

Согласно закону, если решение избирательной комиссии об отказе в заверении списка кандидатов отменено вышестоящим избиркомом или судом, организующая выборы комиссия обязана повторно рассмотреть этот вопрос не позднее чем через один день после вступления решения в силу.

При этом документы, необходимые для регистрации, можно будет подать и после истечения установленного срока, но не позднее чем через пять дней после повторного заверения списка и не менее чем за 15 дней до дня голосования. Избирательная комиссия, в свою очередь, должна принять решение о регистрации или отказе не позднее чем за восемь дней до выборов.