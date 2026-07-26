Путин подписал закон о защите кандидатов при ошибках избиркомов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон, гарантирующий кандидатам и партиям право на регистрацию на выборах при определенных условиях.
- Если решение избирательной комиссии об отказе в заверении списка кандидатов отменено, организующая выборы комиссия обязана повторно рассмотреть этот вопрос не позднее чем через один день после вступления решения в силу.
- Документы для регистрации можно будет подать после истечения установленного срока, но не позднее чем через пять дней после повторного заверения списка и не менее чем за 15 дней до дня голосования.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий кандидатам и партиям право на регистрацию на выборах, если они пропустили срок подачи документов из-за незаконного отказа избиркома, впоследствии отмененного судом или вышестоящей комиссией, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, если решение избирательной комиссии об отказе в заверении списка кандидатов отменено вышестоящим избиркомом или судом, организующая выборы комиссия обязана повторно рассмотреть этот вопрос не позднее чем через один день после вступления решения в силу.
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При этом документы, необходимые для регистрации, можно будет подать и после истечения установленного срока, но не позднее чем через пять дней после повторного заверения списка и не менее чем за 15 дней до дня голосования. Избирательная комиссия, в свою очередь, должна принять решение о регистрации или отказе не позднее чем за восемь дней до выборов.
Принятая мера разработана во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 13 декабря 2024 года. Суд признал, что прежние нормы лишали кандидатов возможности зарегистрироваться, если они пропустили срок подачи документов из-за первоначального отказа комиссии, впоследствии признанного незаконным.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования и будет применяться к выборам, назначенным после этой даты.