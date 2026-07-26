Путин подписал закон о дополнительном отпуске для ветеранов боевых действий

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске ветеранам боевых действий из таможенных органов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Также предусматривается, что вместо этого оплачиваемого отпуска они по своему выбору смогут взять отпуск без сохранения денежного довольствия сроком до 35 календарных дней в году.