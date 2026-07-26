Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о дополнительном отпуске для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 26.07.2026

Путин подписал закон о дополнительном отпуске для ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске ветеранам боевых действий из таможенных органов.
  • Ветеранам боевых действий из таможенных органов будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 15 календарных дней, либо по выбору — отпуск без сохранения денежного довольствия сроком до 35 календарных дней в году.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске ветеранам боевых действий из таможенных органов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, сотрудникам таможенных органов, являющимися ветеранами боевых действий, будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 15 календарных дней.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин подписал закон о штрафах за нарушение особого режима на объектах
Вчера, 15:47
Также предусматривается, что вместо этого оплачиваемого отпуска они по своему выбору смогут взять отпуск без сохранения денежного довольствия сроком до 35 календарных дней в году.
Кроме того, помимо основных отпусков, сотрудникам таможенных органов теперь могут предоставляться другие отпуска, предусмотренные законодательством РФ, без сохранения денежного довольствия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев
Вчера, 17:03
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала