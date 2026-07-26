Путин подписал закон о дополнительном отпуске для ветеранов боевых действий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске ветеранам боевых действий из таможенных органов.
- Ветеранам боевых действий из таможенных органов будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 15 календарных дней, либо по выбору — отпуск без сохранения денежного довольствия сроком до 35 календарных дней в году.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске ветеранам боевых действий из таможенных органов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, сотрудникам таможенных органов, являющимися ветеранами боевых действий, будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 15 календарных дней.
Также предусматривается, что вместо этого оплачиваемого отпуска они по своему выбору смогут взять отпуск без сохранения денежного довольствия сроком до 35 календарных дней в году.
Кроме того, помимо основных отпусков, сотрудникам таможенных органов теперь могут предоставляться другие отпуска, предусмотренные законодательством РФ, без сохранения денежного довольствия.