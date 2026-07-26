Путин рассказал, как создавался российский военный флот

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин сообщил, что российский военный флот создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений.
- Путин подчеркнул, что военнослужащие ВМФ РФ проявляют отвагу и мужество.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Российский военный флот создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград военнослужащих ВМФ РФ.
Глава государства находится с рабочей поездкой в Северной столице.
"Наша церемония проходит в Адмиралтействе, которое по праву является одним из главных символов развития и славы российского военного флота. Он создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений, и вы вписали свои имена в его великую историю", - отметил Путин в ходе церемонии награждения.
Российский лидер подчеркнул, что моряки надводных и подводных сил, летчики морской авиации, бойцы морской пехоты, береговых войск неизменно проявляют отвагу и мужество.