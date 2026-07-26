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Путин рассказал, как создавался российский военный флот - РИА Новости, 26.07.2026
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17:06 26.07.2026
Путин рассказал, как создавался российский военный флот

Путин: ВМФ России создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флот
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флот - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флот
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин сообщил, что российский военный флот создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений.
  • Путин подчеркнул, что военнослужащие ВМФ РФ проявляют отвагу и мужество.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Российский военный флот создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград военнослужащих ВМФ РФ.
Глава государства находится с рабочей поездкой в Северной столице.
"Наша церемония проходит в Адмиралтействе, которое по праву является одним из главных символов развития и славы российского военного флота. Он создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений, и вы вписали свои имена в его великую историю", - отметил Путин в ходе церемонии награждения.
Российский лидер подчеркнул, что моряки надводных и подводных сил, летчики морской авиации, бойцы морской пехоты, береговых войск неизменно проявляют отвагу и мужество.
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