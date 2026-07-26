Путин назвал преданность Родине духовной опорой для ВМФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что преданность Родине является мощной духовной опорой и основой флотских традиций для военнослужащих ВМФ.
- Глава государства вручил государственные награды военнослужащим ВМФ в петербургском Адмиралтействе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Преданность Родине всегда была мощной духовной опорой и основой богатых флотских традиций для матросов и офицеров Военно-морского флота РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград военнослужащим ВМФ РФ.
Глава государства находится с рабочей поездкой в Северной столице. Торжественная церемония проходит в петербургском Адмиралтействе.
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"Для матросов и офицеров российского Военно-морского флота преданность отчизне всегда была и остается мощной духовной опорой, основой богатых флотских традиций", - подчеркнул российский лидер.
"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. Рад вручить вам высокие государственные награды. Вы удостоены их за отвагу, ратные подвиги и безупречную службу отечеству, за верность воинскому долгу, родной стране, своему народу", - отметил Путин.