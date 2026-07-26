Путин назвал преданность Родине духовной опорой для ВМФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Преданность Родине всегда была мощной духовной опорой и основой богатых флотских традиций для матросов и офицеров Военно-морского флота РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград военнослужащим ВМФ РФ.