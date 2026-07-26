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Путин назвал преданность Родине духовной опорой для ВМФ - РИА Новости, 26.07.2026
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17:06 26.07.2026 (обновлено: 17:17 26.07.2026)
Путин назвал преданность Родине духовной опорой для ВМФ

Путин: преданность Родине всегда была духовной опорой для ВМФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге. 26 июля 2026
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге. 26 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что преданность Родине является мощной духовной опорой и основой флотских традиций для военнослужащих ВМФ.
  • Глава государства вручил государственные награды военнослужащим ВМФ в петербургском Адмиралтействе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Преданность Родине всегда была мощной духовной опорой и основой богатых флотских традиций для матросов и офицеров Военно-морского флота РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград военнослужащим ВМФ РФ.
Глава государства находится с рабочей поездкой в Северной столице. Торжественная церемония проходит в петербургском Адмиралтействе.
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"Для матросов и офицеров российского Военно-морского флота преданность отчизне всегда была и остается мощной духовной опорой, основой богатых флотских традиций", - подчеркнул российский лидер.
"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. Рад вручить вам высокие государственные награды. Вы удостоены их за отвагу, ратные подвиги и безупречную службу отечеству, за верность воинскому долгу, родной стране, своему народу", - отметил Путин.
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