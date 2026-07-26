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Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев - РИА Новости, 26.07.2026
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17:03 26.07.2026

Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, предоставляющий детям погибших добровольцев преимущественное право приема в образовательные организации с программами военной подготовки.
  • Документ также дает добровольцам право на дополнительные сутки отдыха, количество которых будет определяться Минобороны России или Росгвардией.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий детям погибших добровольцев преимущественное право приема в образовательные организации с программами военной подготовки, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, преимущественное право приема в образовательные организации с дополнительными программами, направленными на подготовку несовершеннолетних к военной, государственной или иной службе, получат дети добровольцев, погибших вследствие увечья, заболевания либо иных причин, связанных с выполнением задач в составе Вооруженных сил РФ или войск национальной гвардии.
Кроме того, документ предоставляет добровольцам право на дополнительные сутки отдыха в случаях, порядке и количестве, которые будут определяться Минобороны России или Росгвардией.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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