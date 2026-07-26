Путин подписал закон о пригодности к военной службе на отдельных должностях

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности определения пригодности к военной службе на отдельных воинских должностях в Вооруженных Силах РФ.

Министр обороны РФ получает полномочия устанавливать перечень таких должностей, дополнительные требования к военнослужащим, а также порядок и сроки проведения исследований и проверок.

Граждане, отказавшиеся от прохождения предусмотренных законом исследований, отбора и проверок или не соответствующие дополнительным требованиям, не могут быть приняты на военную службу или обучение в военные профессиональные образовательные организации, а военнослужащие могут быть уволены.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности, связанные с определением пригодности к военной службе на отдельных воинских должностях в Вооруженных Силах РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, министр обороны РФ наделяется полномочиями устанавливать: перечень воинских должностей, в отношении которых устанавливаются особенности, связанные с определением пригодности к военной службе; доптребования к военнослужащим (гражданам), назначенным (назначаемым) на эти должности, а также случаи, порядок и сроки проведения исследований, отбора и проверок в отношении назначенных (назначаемых) лиц, в том числе правила и сроки проведения химико-токсикологических исследований; перечень, случаи и порядок представления информации, необходимой для определения пригодности военнослужащих и граждан, а также перечень должностных лиц ВС РФ, имеющих право запрашивать такую информацию.

При этом военнослужащие и граждане, назначенные (назначаемые) на воинские должности, с их согласия будут проходить установленный перечень исследований и проверок.

Закон устанавливает, что граждане не могут быть приняты на военную службу на отдельные воинские должности, а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на этих воинских должностях, могут быть уволены с военной службы в случае отказа от прохождения предусмотренных законом исследований, отбора, проверок, либо установления по результатам исследований, несоответствия их дополнительным требованиям. Либо непредставления такими лицами информации, подлежащей обязательному представлению, либо представления заведомо ложной информации.

Определение соответствия граждан дополнительным требованиям возлагается на воинские части.