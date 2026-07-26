Путин подписал закон о публикации информации о стоимости денежных переводов

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные организации с 1 сентября 2027 года публиковать информацию о стоимости услуг по переводу денежных средств.

Кредитные организации будут обязаны раскрывать информацию об условиях переводов, включая систему быстрых платежей и электронные средства платежа, в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные организации с 1 сентября 2027 года публиковать информацию о стоимости оказываемых ими услуг по переводу денежных средств, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные организации с 1 сентября 2027 года публиковать информацию о стоимости оказываемых ими услуг по переводу денежных средств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ обязывает кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, раскрывать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах в интернете информацию об условиях оказания таких услуг, а также об изменении этих условий.

Причем это касается, в том числе, информации об условиях переводов с использованием системы быстрых платежей, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа (за исключением используемых для перевода электронных денежных средств).

Важно, чтобы потребители были полностью проинформированы о тарифах и не платили скрытых комиссий, заявлял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Порядок, способ и сроки раскрытия соответствующей информации, а также ее состав будут устанавливаться стандартами деятельности кредитных организаций. Данные стандарты будут содержать также требования к порядку, способу, форме и срокам размещения банками информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита или займа.

Как заявлял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, благодаря новому закону все кредитные организации будут действовать по общим правилам, что упростит контроль и сравнение условий между банками, а также снизит количество споров.

При этом гражданам будет легче узнать актуальные условия переводов, использования электронных средств платежа и потребительского кредитования, поскольку вся информация должна быть доступна в местах оказания услуг и на сайтах банков, указывал он.

Кроме того, банки будут обязаны своевременно сообщать о любых изменениях условий, что снижает риск неожиданных комиссий или ограничений, говорил депутат.