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Путин подписал закон о публикации информации о стоимости денежных переводов - РИА Новости, 26.07.2026
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17:01 26.07.2026
Путин подписал закон о публикации информации о стоимости денежных переводов

Путин подписал закон, обязывающий банки публиковать тарифы на денежные переводы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные организации с 1 сентября 2027 года публиковать информацию о стоимости услуг по переводу денежных средств.
  • Кредитные организации будут обязаны раскрывать информацию об условиях переводов, включая систему быстрых платежей и электронные средства платежа, в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные организации с 1 сентября 2027 года публиковать информацию о стоимости оказываемых ими услуг по переводу денежных средств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ обязывает кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, раскрывать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах в интернете информацию об условиях оказания таких услуг, а также об изменении этих условий.
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Причем это касается, в том числе, информации об условиях переводов с использованием системы быстрых платежей, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа (за исключением используемых для перевода электронных денежных средств).
Важно, чтобы потребители были полностью проинформированы о тарифах и не платили скрытых комиссий, заявлял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Порядок, способ и сроки раскрытия соответствующей информации, а также ее состав будут устанавливаться стандартами деятельности кредитных организаций. Данные стандарты будут содержать также требования к порядку, способу, форме и срокам размещения банками информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита или займа.
Как заявлял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, благодаря новому закону все кредитные организации будут действовать по общим правилам, что упростит контроль и сравнение условий между банками, а также снизит количество споров.
При этом гражданам будет легче узнать актуальные условия переводов, использования электронных средств платежа и потребительского кредитования, поскольку вся информация должна быть доступна в местах оказания услуг и на сайтах банков, указывал он.
Кроме того, банки будут обязаны своевременно сообщать о любых изменениях условий, что снижает риск неожиданных комиссий или ограничений, говорил депутат.
Говырин отмечал, что это, по сути, защита от недобросовестных практик, ведь создаются четкие правила раскрытия информации, которые уменьшают вероятность скрытых условий или манипуляций с тарифами.
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