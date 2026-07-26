Путин наградил капитана ВМФ Харция медалью Ушакова

Краткий пересказ от РИА ИИ Капитан ВМФ России Николай Харций получил медаль Федора Ушакова из рук Владимира Путина.

Николай Харций разработал план подготовки по вопросам обеспечения ядерной безопасности атомных подлодок.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Капитан ВМФ России Николай Харций, разработавший план подготовки по вопросам обеспечения ядерной безопасности атомных подлодок, получил медаль Федора Ушакова из рук президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства в воскресенье, в День военно-морского флота России , вручил государственные награды военнослужащим ВМФ.

Госнаграды был удостоен в том числе капитан 2-го ранга Харций. Он опытный моряк-подводник, командир электромеханической боевой части 266-го экипажа крейсерской атомной подводной лодки 24-й дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота. Военнослужащий награжден медалью Ушакова

В августе 2025 года Харций разработал и утвердил комплексный план подготовки по вопросам обеспечения ядерной безопасности АПЛ.

На основе разработанной им методики по вводу главной энергетической установки капитан спланировал и провел десять зачетных общих боевых учений и 46 тренировок. Кроме того, военнослужащий разработал и внедрил порядок всплытия и погружения подводной лодки во льдах. Харций провел 33 всплытия и погружения.

Медалью Ушакова награждают военнослужащих, которые проявили личное мужество и отвагу при защите страны на морских театрах военных действий, выполнении боевых задач, несении боевого дежурства, при участии в учениях и маневрах, а также при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Также моряки могут быть удостоены этой госнаграды за отличные показатели в боевой подготовке и морской выучке.