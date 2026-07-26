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Путин наградил капитана ВМФ Харция медалью Ушакова - РИА Новости, 26.07.2026
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16:57 26.07.2026
Путин наградил капитана ВМФ Харция медалью Ушакова

Путин наградил Харция, создавшего план обеспечения ядерной безопасности подлодок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан ВМФ России Николай Харций получил медаль Федора Ушакова из рук Владимира Путина.
  • Николай Харций разработал план подготовки по вопросам обеспечения ядерной безопасности атомных подлодок.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Капитан ВМФ России Николай Харций, разработавший план подготовки по вопросам обеспечения ядерной безопасности атомных подлодок, получил медаль Федора Ушакова из рук президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
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Госнаграды был удостоен в том числе капитан 2-го ранга Харций. Он опытный моряк-подводник, командир электромеханической боевой части 266-го экипажа крейсерской атомной подводной лодки 24-й дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота. Военнослужащий награжден медалью Ушакова.
В августе 2025 года Харций разработал и утвердил комплексный план подготовки по вопросам обеспечения ядерной безопасности АПЛ.
На основе разработанной им методики по вводу главной энергетической установки капитан спланировал и провел десять зачетных общих боевых учений и 46 тренировок. Кроме того, военнослужащий разработал и внедрил порядок всплытия и погружения подводной лодки во льдах. Харций провел 33 всплытия и погружения.
Медалью Ушакова награждают военнослужащих, которые проявили личное мужество и отвагу при защите страны на морских театрах военных действий, выполнении боевых задач, несении боевого дежурства, при участии в учениях и маневрах, а также при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Также моряки могут быть удостоены этой госнаграды за отличные показатели в боевой подготовке и морской выучке.
Эта медаль носит имя прославленного русского флотоводца, адмирала Ушакова. В 1790-1798 годах он командовал Черноморским флотом, а позже - русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, не потерял в боях ни одного корабля и не потерпел ни одного поражения, одержав победы в 43 битвах. В 2001 году Русская православная церковь причислила его к лику святых.
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