Путин отметил вклад военнослужащих ВМФ в защиту интересов России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Сегодняшним военнослужащим Военно-морского флота выпало служить в непростой, ответственный период, но тем выше вклад каждого в защиту интересов России, в общую победу, сообщил президент РФ Владимир Путин.