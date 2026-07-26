Путин отметил вклад военнослужащих ВМФ в защиту интересов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин обратился к военнослужащим ВМФ на церемонии награждения государственными наградами.
- Он подчеркнул, что военнослужащие ВМФ служат в сложный и ответственный период и вносят значительный вклад в защиту интересов России.
- Путин поблагодарил моряков за службу и пожелал им новых свершений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Сегодняшним военнослужащим Военно-морского флота выпало служить в непростой, ответственный период, но тем выше вклад каждого в защиту интересов России, в общую победу, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Ваши достижения, уважаемые товарищи, - это результат современных знаний, передовых профессиональных навыков. Вам выпало служить в сложный и очень ответственный период, обретать опыт в реальных боевых условиях, учиться грамотно и оперативно действовать в постоянно меняющейся обстановке. Но тем выше ваши заслуги, ваш личный вклад в преумножение могущества Военно-морского флота страны и его развития, в обеспечение интересов России и безопасности ее граждан, вклад в нашу общую победу", - обратился он к военнослужащим ВМФ на церемонии награждения государственными наградами.
Глава государства также поблагодарил моряков за службу и пожелал новых больших свершений.