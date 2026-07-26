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Путин отметил вклад военнослужащих ВМФ в защиту интересов России - РИА Новости, 26.07.2026
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16:49 26.07.2026
Путин отметил вклад военнослужащих ВМФ в защиту интересов России

Путин отметил вклад каждого военнослужащего ВМФ в защиту интересов России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин обратился к военнослужащим ВМФ на церемонии награждения государственными наградами.
  • Он подчеркнул, что военнослужащие ВМФ служат в сложный и ответственный период и вносят значительный вклад в защиту интересов России.
  • Путин поблагодарил моряков за службу и пожелал им новых свершений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Сегодняшним военнослужащим Военно-морского флота выпало служить в непростой, ответственный период, но тем выше вклад каждого в защиту интересов России, в общую победу, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Ваши достижения, уважаемые товарищи, - это результат современных знаний, передовых профессиональных навыков. Вам выпало служить в сложный и очень ответственный период, обретать опыт в реальных боевых условиях, учиться грамотно и оперативно действовать в постоянно меняющейся обстановке. Но тем выше ваши заслуги, ваш личный вклад в преумножение могущества Военно-морского флота страны и его развития, в обеспечение интересов России и безопасности ее граждан, вклад в нашу общую победу", - обратился он к военнослужащим ВМФ на церемонии награждения государственными наградами.
Глава государства также поблагодарил моряков за службу и пожелал новых больших свершений.
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