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Путин подписал закон о расширении полномочий в сфере водного транспорта - РИА Новости, 26.07.2026
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16:45 26.07.2026 (обновлено: 16:46 26.07.2026)
Путин подписал закон о расширении полномочий в сфере водного транспорта

Путин подписал закон о расширении полномочий регионов в сфере водного транспорта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий регионов в сфере внутреннего водного транспорта.
  • Правительство Москвы получит право самостоятельно определять правила установления маршрутов и расписания для пассажирских перевозок, а также осуществлять диспетчерское регулирование движения судов на внутренних водных путях в границах города.
  • Регионы получат право размещать на ВВП камеры для фиксации нарушений правил судоходства, поднимать затонувшие суда и иное имущество, а при необходимости — удалять или утилизировать их.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий регионов в сфере внутреннего водного транспорта, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, в Кодекс внутреннего водного транспорта добавляются новые понятия: остановочный пункт, расписание перевозок, маршрут перевозок и зарядная станция для судов. Законом также уточняется, что полномочия федеральных органов власти в этой сфере могут передаваться регионам через постановления правительства РФ или через соглашения.
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Кроме того, правительство Москвы сможет самостоятельно определять правила установления маршрутов и расписания для пассажирских перевозок, включая экскурсионно-прогулочные, в своих границах.
Правительству столицы также передаются полномочия по диспетчерскому регулированию движения судов на внутренних водных путях (ВВП) в границах Москвы, за исключением транзитных судов, которые не делают там остановок.
Кроме того, Москва сможет заключать соглашения с администрациями бассейнов внутренних водных путей о пропуске судов через мосты и ГТС, а также заключать соглашения с соседними регионами об организации перевозок по маршрутам, проходящим по территории обеих сторон.
Кроме того, согласно закону, регионам дается право размещать на ВВП работающие в автоматическом режиме стационарные и мобильные камеры для фиксации нарушений правил судоходства. Такие устройства должны быть сертифицированы как средства измерений и проходить поверку, а также работать без участия человека.
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Решение об их установке будет принимать региональный орган власти, который затем должен уведомить администрацию бассейна ВВП и транспортный надзор. Информация о местах установки камер и видах фиксируемых нарушений должна быть общедоступна в интернете. Плата за размещение этих средств с владельцев взиматься не будет, а если камера не соответствует требованиям, информация с нее не может использоваться для привлечения к ответственности.
Также регионам дается право по согласованию с администрацией бассейна ВВП поднимать затонувшие суда и иное имущество, а при необходимости - удалять или утилизировать их, при этом региональные власти получат право на полное возмещение понесенных расходов.
Помимо этого, законом включается в ФЗ "Об обеспечении единства измерений" пункт "обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях Российской Федерации" в перечень сфер, на которые распространяется государственное регулирование в области обеспечения единства измерений.
Внутренние водные пути (ВВП) - это реки, озера, водохранилища и каналы, которые являются пригодными для судоходства.
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