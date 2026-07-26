Путин за бокалом шампанского пообщался с награжденными военнослужащими ВМФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за бокалом шампанского пообщался с награжденными служащими Военно-морского флота.

Глава государства в День ВМФ с рабочей поездкой находится в Северной столице. В петербургском Адмиралтействе российский лидер вручил в торжественной обстановке госнаграды отличившимся военнослужащим.