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Путин за бокалом шампанского пообщался с награжденными военнослужащими ВМФ - РИА Новости, 26.07.2026
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16:37 26.07.2026 (обновлено: 19:41 26.07.2026)

Путин за бокалом шампанского пообщался с награжденными военнослужащими ВМФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и отмеченные госнаградами военнослужащие Военно-морского флота РФ на торжественном мероприятии в День ВМФ. 26 июля 2026
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и отмеченные госнаградами военнослужащие Военно-морского флота РФ на торжественном мероприятии в День ВМФ. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и отмеченные госнаградами военнослужащие Военно-морского флота РФ на торжественном мероприятии в День ВМФ. 26 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин в День ВМФ находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге.
  • В петербургском Адмиралтействе президент вручил государственные награды отличившимся военнослужащим Военно-морского флота.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за бокалом шампанского пообщался с награжденными служащими Военно-морского флота.
Глава государства в День ВМФ с рабочей поездкой находится в Северной столице. В петербургском Адмиралтействе российский лидер вручил в торжественной обстановке госнаграды отличившимся военнослужащим.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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РоссияВладимир ПутинДень Военно-Морского Флота
 
 
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