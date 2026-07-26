Путин вручает награды служащим ВМФ России в Главном Адмиралтействе

- Президент России Владимир Путин вручает в День Военно-Морского флота государственные награды служащим ВМФ РФ в петербургском Адмиралтействе.
- Среди награжденных — капитан 1-го ранга Алексей Ульяненко, капитан 2-го ранга Николай Харций, гвардии старший матрос Виталий Сучков и другие военнослужащие, проявившие себя в различных операциях и учениях.
- Президент обратился к присутствующим с поздравлениями, отметив, что Россия может гордиться такими воинами.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир большой подводной лодки Б-261 "Новороссийск" 4-й бригады подводных лодок Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Игорь Шведа
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир большой подводной лодки Б-261 "Новороссийск" 4-й бригады подводных лодок Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Игорь Шведа
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир штурмовой роты батальона морской пехоты 145-го полка морской пехоты 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Олег Соломаха
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир штурмовой роты батальона морской пехоты 145-го полка морской пехоты 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Олег Соломаха
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир большой подводной лодки Б-261 "Новороссийск" 4-й бригады подводных лодок Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Игорь Шведа
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир штурмовой роты батальона морской пехоты 145-го полка морской пехоты 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Олег Соломаха
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир батареи 336-го полка морской пехоты 120-й гвардейской дивизии морской пехоты Балтийского флота Егор Борко
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир батареи 336-го полка морской пехоты 120-й гвардейской дивизии морской пехоты Балтийского флота Егор Борко
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир отделения десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота Юрий Малофеев
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир отделения десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота Юрий Малофеев
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир батареи 336-го полка морской пехоты 120-й гвардейской дивизии морской пехоты Балтийского флота Егор Борко
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир отделения десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота Юрий Малофеев
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир авиационного звена авиационной эскадрильи 4-го смешанного гвардейского авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии Балтийского флота Андрей Пустовой
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир авиационного звена авиационной эскадрильи 4-го смешанного гвардейского авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии Балтийского флота Андрей Пустовой
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и техник боевой части малого противолодочного корабля "Ейск" 184-й бригады Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Владимир Исаев
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и техник боевой части малого противолодочного корабля "Ейск" 184-й бригады Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Владимир Исаев
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир авиационного звена авиационной эскадрильи 4-го смешанного гвардейского авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии Балтийского флота Андрей Пустовой
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и техник боевой части малого противолодочного корабля "Ейск" 184-й бригады Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Владимир Исаев