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Путин вручает награды служащим ВМФ России в Главном Адмиралтействе - РИА Новости, 26.07.2026
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16:24 26.07.2026 (обновлено: 19:22 26.07.2026)
Путин вручает награды служащим ВМФ России в Главном Адмиралтействе

Путин вручает награды служащим ВМФ России в День Военно-Морского флота

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин вручает в День Военно-Морского флота государственные награды служащим ВМФ РФ в петербургском Адмиралтействе.
  • Среди награжденных — капитан 1-го ранга Алексей Ульяненко, капитан 2-го ранга Николай Харций, гвардии старший матрос Виталий Сучков и другие военнослужащие, проявившие себя в различных операциях и учениях.
  • Президент обратился к присутствующим с поздравлениями, отметив, что Россия может гордиться такими воинами.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает в День Военно-Морского флота государственные награды служащим ВМФ РФ.
Глава государства находится с рабочей поездкой в Северной столице. Торжественная церемония проходит в петербургском Адмиралтействе.
Путин принимает доклады по видеосвязи в День ВМФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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Вчера, 16:13
В числе награжденных капитан 1-го ранга Алексей Ульяненко, ему вручается орден "За морские заслуги". В июле 2026 года отряд кораблей Тихоокеанского флота под его командованием в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и корвета "Резкий" принимал участие в российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2026".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир 36-й дивизии надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота Алексей Ульяненко
 Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир 36-й дивизии надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота Алексей Ульяненко - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир 36-й дивизии надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота Алексей Ульяненко
Медаль Ушакова вручается капитану 2-го ранга Николаю Харцию, на основе разработанной им методики по вводу главной энергетической установки атомной подлодки, спланировал и провел 10 зачетных общих боевых учений и 46 тренировок.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир электромеханической боевой части 266-го экипажа крейсерской атомной подводной лодки 24-й дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота Николай Харций
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир электромеханической боевой части 266-го экипажа крейсерской атомной подводной лодки 24-й дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота Николай Харций - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир электромеханической боевой части 266-го экипажа крейсерской атомной подводной лодки 24-й дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота Николай Харций
Гвардии старшему матросу Сучкову Виталию, участвовавшему в освобождении населенных пунктов Владимировка и Малиновка, вручается медаль "За храбрость" II степени.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и старший наводчик расчета реактивного артиллерийского взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии Виталий Сучков
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и старший наводчик расчета реактивного артиллерийского взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии Виталий Сучков - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и старший наводчик расчета реактивного артиллерийского взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии Виталий Сучков
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и отмеченные госнаградами военнослужащие Военно-морского флота РФ на торжественном мероприятии в День ВМФ. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин за бокалом шампанского пообщался с награжденными военнослужащими ВМФ
Вчера, 16:37
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждается майор Олег Соломаха, принимавший участие в освобождении населенных пунктов Алексеевка и Кондратовка в Сумской области, а также капитан 2-го ранга Игорь Шведа, являющийся командиром большой подводной лодки Б-261 "Новороссийск".
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир большой подводной лодки Б-261 "Новороссийск" 4-й бригады подводных лодок Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Игорь Шведа

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир большой подводной лодки Б-261 Новороссийск 4-й бригады подводных лодок Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Игорь Шведа

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир большой подводной лодки Б-261 "Новороссийск" 4-й бригады подводных лодок Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Игорь Шведа

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© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир штурмовой роты батальона морской пехоты 145-го полка морской пехоты 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Олег Соломаха

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир штурмовой роты батальона морской пехоты 145-го полка морской пехоты 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Олег Соломаха

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир штурмовой роты батальона морской пехоты 145-го полка морской пехоты 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Олег Соломаха

© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир большой подводной лодки Б-261 "Новороссийск" 4-й бригады подводных лодок Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Игорь Шведа

© POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир штурмовой роты батальона морской пехоты 145-го полка морской пехоты 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Олег Соломаха

© РИА Новости / POOL
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Гвардии капитану Егору Борко, грамотно организовавшему боевую работу в районе населенного пункта Шахово в ДНР, вручается медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Гвардии младший сержант Юрий Малофеев, под чьим командованием штурмовая группа в ходе интенсивного стрелкового боя захватила пять опорных пунктов противника в Владимировке в ДНР награждается Орденом Святого Георгия - Георгиевским крестом VI степени.
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир батареи 336-го полка морской пехоты 120-й гвардейской дивизии морской пехоты Балтийского флота Егор Борко

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир батареи 336-го полка морской пехоты 120-й гвардейской дивизии морской пехоты Балтийского флота Егор Борко

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир батареи 336-го полка морской пехоты 120-й гвардейской дивизии морской пехоты Балтийского флота Егор Борко

© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир отделения десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота Юрий Малофеев

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир отделения десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота Юрий Малофеев

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир отделения десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота Юрий Малофеев

© РИА Новости / POOL
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2 из 2

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир батареи 336-го полка морской пехоты 120-й гвардейской дивизии морской пехоты Балтийского флота Егор Борко

© РИА Новости / POOL
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1 из 2

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир отделения десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота Юрий Малофеев

© РИА Новости / POOL
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Орден мужества вручается капитану Андрею Пустовому, командиру одного из звеньев Балтийского флота. Медалью Жукова награждается старший Мичман Владимир Исаев.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир авиационного звена авиационной эскадрильи 4-го смешанного гвардейского авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии Балтийского флота Андрей Пустовой

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир авиационного звена авиационной эскадрильи 4-го смешанного гвардейского авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии Балтийского флота Андрей Пустовой

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир авиационного звена авиационной эскадрильи 4-го смешанного гвардейского авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии Балтийского флота Андрей Пустовой

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и техник боевой части малого противолодочного корабля "Ейск" 184-й бригады Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Владимир Исаев

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и техник боевой части малого противолодочного корабля Ейск 184-й бригады Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Владимир Исаев

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и техник боевой части малого противолодочного корабля "Ейск" 184-й бригады Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Владимир Исаев

© РИА Новости / POOL
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2 из 2

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир авиационного звена авиационной эскадрильи 4-го смешанного гвардейского авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии Балтийского флота Андрей Пустовой

© РИА Новости / POOL
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1 из 2

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и техник боевой части малого противолодочного корабля "Ейск" 184-й бригады Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Владимир Исаев

© РИА Новости / POOL
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"Россия может гордиться такими воинами, как вы. С праздником, с Днем Военно-морского флота", - обратился президент к присутствующим.
Почетный караул у Адмиралтейства в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Моряки ВМФ неизменно проявляют отвагу и мужество, заявил Путин
Вчера, 16:26
 
ВМФ РФОбществоРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаАлексеевкаДень Военно-Морского Флота
 
 
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