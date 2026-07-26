Путин вручает награды служащим ВМФ России в Главном Адмиралтействе

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Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин вручает в День Военно-Морского флота государственные награды служащим ВМФ РФ в петербургском Адмиралтействе.

Среди награжденных — капитан 1-го ранга Алексей Ульяненко, капитан 2-го ранга Николай Харций, гвардии старший матрос Виталий Сучков и другие военнослужащие, проявившие себя в различных операциях и учениях.

Президент обратился к присутствующим с поздравлениями, отметив, что Россия может гордиться такими воинами.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает в День Военно-Морского флота государственные награды служащим ВМФ РФ.

Глава государства находится с рабочей поездкой в Северной столице. Торжественная церемония проходит в петербургском Адмиралтействе.

В числе награжденных капитан 1-го ранга Алексей Ульяненко, ему вручается орден "За морские заслуги". В июле 2026 года отряд кораблей Тихоокеанского флота под его командованием в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и корвета "Резкий" принимал участие в российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2026".

Медаль Ушакова вручается капитану 2-го ранга Николаю Харцию, на основе разработанной им методики по вводу главной энергетической установки атомной подлодки, спланировал и провел 10 зачетных общих боевых учений и 46 тренировок.

© РИА Новости / POOL Перейти в медиабанк Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир электромеханической боевой части 266-го экипажа крейсерской атомной подводной лодки 24-й дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота Николай Харций © РИА Новости / POOL Перейти в медиабанк Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и командир электромеханической боевой части 266-го экипажа крейсерской атомной подводной лодки 24-й дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота Николай Харций

Гвардии старшему матросу Сучкову Виталию, участвовавшему в освобождении населенных пунктов Владимировка и Малиновка, вручается медаль "За храбрость" II степени.

© РИА Новости / POOL Перейти в медиабанк Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и старший наводчик расчета реактивного артиллерийского взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии Виталий Сучков © РИА Новости / POOL Перейти в медиабанк Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и старший наводчик расчета реактивного артиллерийского взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии Виталий Сучков

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждается майор Олег Соломаха, принимавший участие в освобождении населенных пунктов Алексеевка и Кондратовка в Сумской области , а также капитан 2-го ранга Игорь Шведа, являющийся командиром большой подводной лодки Б-261 "Новороссийск".

Гвардии капитану Егору Борко, грамотно организовавшему боевую работу в районе населенного пункта Шахово в ДНР, вручается медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Гвардии младший сержант Юрий Малофеев, под чьим командованием штурмовая группа в ходе интенсивного стрелкового боя захватила пять опорных пунктов противника в Владимировке в ДНР награждается Орденом Святого Георгия - Георгиевским крестом VI степени.

Орден мужества вручается капитану Андрею Пустовому, командиру одного из звеньев Балтийского флота. Медалью Жукова награждается старший Мичман Владимир Исаев.