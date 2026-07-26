Путин кратко пообщался с главой ВМФ в Главном Адмиралтействе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.
- День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.
Белоусов поздравил моряков с днем ВМФ
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Президент прибыл на территорию Адмиралтейства на автомобиле. Его встретили Моисеев, глава Минобороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Путин сначала заслушал доклад Моисеева, а затем пообщался с ним по пути к месту торжественной встречи, где президента приветствовала рота Почетного караула.