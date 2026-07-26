Путин кратко пообщался с главой ВМФ в Главном Адмиралтействе

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. 26 июля 2026