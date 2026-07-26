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Путин кратко пообщался с главой ВМФ в Главном Адмиралтействе - РИА Новости, 26.07.2026
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16:07 26.07.2026 (обновлено: 17:20 26.07.2026)
Путин кратко пообщался с главой ВМФ в Главном Адмиралтействе

Путин кратко пообщался с адмиралом Моисеевым в Главном Адмиралтействе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. 26 июля 2026
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. 26 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.
  • День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.
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Президент прибыл на территорию Адмиралтейства на автомобиле. Его встретили Моисеев, глава Минобороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Путин сначала заслушал доклад Моисеева, а затем пообщался с ним по пути к месту торжественной встречи, где президента приветствовала рота Почетного караула.
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