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Путин подписал закон о штрафах для организаторов азартных игр - РИА Новости, 26.07.2026
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16:00 26.07.2026

Путин подписал закон о штрафах для организаторов азартных игр

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы для организаторов азартных игр за нарушение требований к их деятельности.
  • Штрафы предусмотрены за прием ставок и выдачу обменных знаков лицам, включенным в перечень отказавшихся от участия в азартных играх, а также за другие нарушения, связанные с этими лицами.
  • Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административные штрафы для организаторов азартных игр за нарушение требований к их деятельности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сейчас статья 14.1.1 КоАП уже предусматривает ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр, нарушение лицензионных условий, а также нахождение несовершеннолетних в игорных заведениях. Новый закон дополняет ее двумя новыми составами.
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Согласно подписанному документу, для букмекерских контор и тотализаторов вводится штраф за прием ставок от физического лица, включенного в перечень отказавшихся от участия в азартных играх, за заключение с ним пари, за направление ему рекламы, а также за выплату выигрышей по пари, заключенным относительно событий, наступивших после обновления информации в этом перечне.
Для казино и залов игровых автоматов вводится штраф за выдачу обменных знаков такому лицу, заключение с ним соглашений о выигрыше, направление ему рекламы, обеспечение доступа в игорное заведение и к личному кабинету на сайте.
Кроме того, наказываться будет неразмещение информации о порядке подачи заявлений об отказе от азартных игр, отсутствие QR-кода со ссылкой на соответствующий раздел портала "Госуслуги", а также неисполнение обязанности разработать и утвердить положение об ответственной игре.
Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.
Помимо этого, распространяются полномочия должностных лиц по составлению протоколов на новые составы — они смогут оформлять нарушения не только по частям 3-5, но и по новым частям 6 и 7.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
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