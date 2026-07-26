Путин подписал закон о профилактике нарушений со стороны должностных лиц

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, освобождающий должностное лицо от административной ответственности при выполнении соглашения об устранении нарушений.

Оно может быть заключено с контрольным (надзорным) органом в соответствии с законом "О госконтроле (надзоре) и муниципальном контроле" или законом об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц МСУ.

Лицо не может быть освобождено от ответственности, если ходатайство о заключении соглашения подано после направления материалов дела судье или в случае совершения аналогичного правонарушения при неисполнении условий ранее заключенного соглашения

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому должностное лицо, допустившее правонарушение, освобождается от административной ответственности в случае исполнения им соглашения об устранении нарушений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом закрепляется, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, освобождается от ответственности в случае исполнения им соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений требований законодательства, заключенного с контрольным (надзорным) органом.

Эти нормы могут применяться в соответствии с законом "О госконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" или с законом об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц МСУ.

При этом предусматривается, что лицо не может быть освобождено от административной ответственности в случае подачи ходатайства о заключении соглашения после дня направления материалов дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело о правонарушении, а также в случае совершения аналогичного административного правонарушения лицом, ранее не исполнившим соглашение. Либо лицом, соглашение с которым ранее было расторгнуто до дня истечения срока его исполнения в связи с неисполнением им условий договора.