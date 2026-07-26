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Путин подписал закон о профилактике нарушений со стороны должностных лиц - РИА Новости, 26.07.2026
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15:56 26.07.2026
Путин подписал закон о профилактике нарушений со стороны должностных лиц

Путин подписал закон о профилактике правонарушений со стороны должностных лиц

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, освобождающий должностное лицо от административной ответственности при выполнении соглашения об устранении нарушений.
  • Оно может быть заключено с контрольным (надзорным) органом в соответствии с законом "О госконтроле (надзоре) и муниципальном контроле" или законом об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц МСУ.
  • Лицо не может быть освобождено от ответственности, если ходатайство о заключении соглашения подано после направления материалов дела судье или в случае совершения аналогичного правонарушения при неисполнении условий ранее заключенного соглашения
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому должностное лицо, допустившее правонарушение, освобождается от административной ответственности в случае исполнения им соглашения об устранении нарушений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом закрепляется, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, освобождается от ответственности в случае исполнения им соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений требований законодательства, заключенного с контрольным (надзорным) органом.
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Эти нормы могут применяться в соответствии с законом "О госконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" или с законом об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц МСУ.
При этом предусматривается, что лицо не может быть освобождено от административной ответственности в случае подачи ходатайства о заключении соглашения после дня направления материалов дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело о правонарушении, а также в случае совершения аналогичного административного правонарушения лицом, ранее не исполнившим соглашение. Либо лицом, соглашение с которым ранее было расторгнуто до дня истечения срока его исполнения в связи с неисполнением им условий договора.
Устанавливается, что течение срока давности привлечения к административной ответственности, а также производство по делу об административном правонарушении приостанавливаются со дня заключения соглашения, и возобновляются в случае принятия решения о признании соглашения неисполненным.
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