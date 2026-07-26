Путин подписал закон об ответственности за нарушения при продаже сим-карт

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за заключение договоров мобильной связи с иностранными гражданами без указания IMEI-кода телефона или с внесением в договор заведомо ложных сведений об устройстве.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за заключение договоров мобильной связи с иностранными гражданами без указания IMEI-кода телефона или с внесением в договор заведомо ложных сведений об устройстве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Уголовный кодекс дополняется новой статьей 274.6. Согласно ей, наказание наступит, если продавец сим-карты оформил договор с иностранным гражданином или лицом без гражданства, не указав идентификатор пользовательского оборудования, в котором будет использоваться сим-карта, либо вписал заведомо недостоверный IMEI-код, и при этом в течение года уже дважды привлекался за это к административной ответственности либо уже имеет судимость за аналогичное преступление.

Санкция предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы до 180 часов, либо исправительные работы до шести месяцев, либо ограничение свободы до одного года, либо принудительные работы до одного года, либо арест до двух месяцев, либо лишение свободы до одного года.

Кроме того, закон ужесточает наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений. Добавляются новые квалифицирующие признаки: совершение преступления из корыстной заинтересованности либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Максимальное наказание по этим составам составит до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Ранее эти статьи предусматривали ответственность только за деяния, совершенные с использованием служебного положения.