Путин подписал закон о штрафах за нарушение особого режима на объектах

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за нарушение особого режима на военных объектах в закрытых военных городках Вооруженных сил России.

За нарушение особого режима предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, с возможной конфискацией орудия совершения правонарушения.

Закон также вводит ответственность за продажу приспособлений для бесшумной стрельбы и исключает положение об ответственности за установку прицелов ночного видения.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за нарушение особого режима на военных объектах, располагающихся в закрытых военных городках Вооруженных сил РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, нарушение особого режима повлечет штраф для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Во всех случаях возможна конфискация орудия совершения административного правонарушения.

Новая норма не касается самовольного проникновения на охраняемые объекты, ответственность за которое уже предусмотрена частью 3 статьи 20.17 КоАП РФ . Она применяется за нарушение правил особого режима, порядок обеспечения которого для закрытых военных городков определит правительство РФ.