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Путин подписал закон о штрафах за нарушение особого режима на объектах - РИА Новости, 26.07.2026
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15:47 26.07.2026
Путин подписал закон о штрафах за нарушение особого режима на объектах

Путин подписал закон о штрафах за нарушение особого режима на военных объектах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за нарушение особого режима на военных объектах в закрытых военных городках Вооруженных сил России.
  • За нарушение особого режима предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, с возможной конфискацией орудия совершения правонарушения.
  • Закон также вводит ответственность за продажу приспособлений для бесшумной стрельбы и исключает положение об ответственности за установку прицелов ночного видения.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за нарушение особого режима на военных объектах, располагающихся в закрытых военных городках Вооруженных сил РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, нарушение особого режима повлечет штраф для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Во всех случаях возможна конфискация орудия совершения административного правонарушения.
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Новая норма не касается самовольного проникновения на охраняемые объекты, ответственность за которое уже предусмотрена частью 3 статьи 20.17 КоАП РФ. Она применяется за нарушение правил особого режима, порядок обеспечения которого для закрытых военных городков определит правительство РФ.
Кроме того, закон излагает в новой редакции статью 20.9 КоАП РФ об ответственности за установку на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы. Положение об ответственности за установку прицелов ночного видения исключается. Одновременно вводится административная ответственность за продажу приспособлений для бесшумной стрельбы. Штраф сохраняется в размере от 2 тысяч до 2500 рублей с конфискацией такого приспособления.
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