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Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2026
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15:34 26.07.2026 (обновлено: 16:43 26.07.2026)
Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге

Путин в День ВМФ прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День ВМФ прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.
Глава государства прибыл на территорию Адмиралтейства на автомобиле, его встретили глава Минобороны Андрей Белоусов, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
В сопровождении Моисеева, Белоусова и Патрушева Путин проследовал к месту торжественной встречи, где президента приветствовала рота Почетного караула. Церемонию сопровождал военный оркестр.
Глава государства поприветствовал военных моряков и поздравил с Днем ВМФ.
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РоссияДень Военно-Морского ФлотаВладимир Путин
 
 
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