Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День ВМФ прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.
Глава государства прибыл на территорию Адмиралтейства на автомобиле, его встретили глава Минобороны Андрей Белоусов, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
В сопровождении Моисеева, Белоусова и Патрушева Путин проследовал к месту торжественной встречи, где президента приветствовала рота Почетного караула. Церемонию сопровождал военный оркестр.
Глава государства поприветствовал военных моряков и поздравил с Днем ВМФ.