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Путин подписал закон об обучении ИИ-моделей на объектах авторского права - РИА Новости, 26.07.2026
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15:07 26.07.2026

Путин подписал закон об обучении ИИ-моделей на объектах авторского права

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать объекты авторского права для обучения национальных моделей искусственного интеллекта.
  • Обработка информации из книг, фильмов, музыки и других объектов авторского права не будет считаться нарушением, если она ведется для обучения моделей ИИ.
  • Норма вступит в силу с 1 марта 2027 года.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать объекты авторского права для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта без нарушения авторских и смежных прав, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Положение об обучении ИИ на объектах авторского права является частью базового закона о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России.
Согласно документу, обработка информации, содержащейся в книгах, фильмах, музыке и других объектах авторского права, не будет считаться нарушением, если она ведется исключительно для обучения суверенной или национальной модели ИИ. Это включает извлечение, сравнение, классификацию и анализ закономерностей с помощью компьютерной обработки, а также краткосрочную запись в память компьютера.
Законом вводится условие, согласно которому разработчик должен правомерно получить экземпляр произведения либо оно должно быть доведено до всеобщего сведения и доступно для анализа без ограничения техническими средствами.
Норма вступит в силу с 1 марта 2027 года.
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