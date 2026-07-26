Путин подведет итоги законотворческой работы 27 июля в Кремлевском дворце

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин 27 июля встретится в Кремлевском дворце с депутатами Госдумы.
- На встрече будут подведены итоги законотворческой работы за пять лет.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 июля встретится в Кремлевском дворце с депутатами Госдумы, подведет итоги законотворческой работы за пять лет, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать седьмого июля в Большом Кремлевском дворце состоится встреча В.В.Путина с депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет", - говорится в сообщении.