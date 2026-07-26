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Путин подведет итоги законотворческой работы 27 июля в Кремлевском дворце - РИА Новости, 26.07.2026
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15:06 26.07.2026 (обновлено: 15:08 26.07.2026)
Путин подведет итоги законотворческой работы 27 июля в Кремлевском дворце

Путин 27 июля встретится с депутатами Госдумы и подведет итоги работы за 5 лет

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин 27 июля встретится в Кремлевском дворце с депутатами Госдумы.
  • На встрече будут подведены итоги законотворческой работы за пять лет.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 июля встретится в Кремлевском дворце с депутатами Госдумы, подведет итоги законотворческой работы за пять лет, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать седьмого июля в Большом Кремлевском дворце состоится встреча В.В.Путина с депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет", - говорится в сообщении.
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