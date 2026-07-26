Путин подписал закон о маркировке контента, созданного с применением ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон о маркировке аудио- и видеоматериалов, созданных с применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

Владельцы крупных интернет-площадок будут обязаны обеспечить техническую возможность для такой маркировки.

Формат и порядок размещения маркировки будут определяться соглашением между пользователем модели ИИ и владельцем интернет-площадки.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает пользователям возможность маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, а владельцев крупных интернет-площадок обязывает обеспечить техническую возможность для такой маркировки.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Норма о маркировке контента входит в базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России

Согласно документу, любой, кто использует большую фундаментальную модель ИИ для создания информационных материалов в аудио- и визуальной форме, сможет разместить на них предупреждение о применении технологий искусственного интеллекта. Формат и порядок размещения такой маркировки будут определяться соглашением между тем, кто применяет модель, и тем, кто предоставляет возможность ее применения.