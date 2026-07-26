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Путин подписал закон об авансовом платеже по НДФЛ для трудовых мигрантов - РИА Новости, 26.07.2026
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14:58 26.07.2026

Путин подписал закон об авансовом платеже по НДФЛ для трудовых мигрантов

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных граждан, временно или постоянно пребывающих в России и работающих у физических лиц, уплачивать авансовый платеж по НДФЛ с 1 января 2027 года.
  • Закон расширяет категории иностранных граждан, которые должны уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ при работе на территории России, включая тех, кто работает без разрешения на работу или патента.
  • Фиксированный авансовый платеж составит 1700 рублей за каждый полный или неполный месяц временного или постоянного проживания (пребывания) в РФ для некоторых категорий иностранцев, а базовая ставка платежа для тех, кто трудится по патенту, занят в организациях или у индивидуальных предпринимателей, сохранится на уровне 1200 рублей.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий с 1 января 2027 года иностранных граждан, временно или постоянно пребывающих в России и работающих у физических лиц, уплачивать авансовый платеж по НДФЛ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ расширяет категории иностранных граждан, которые должны уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ при работе на территории России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин подписал закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи
Вчера, 14:41
Сейчас трудовым мигрантам в РФ необходимо вносить авансовые платежи по НДФЛ за период действия патента. Новый закон распространяет эту обязанность, помимо работающих по патенту, также на временно или постоянно проживающих в России иностранцев, работающих у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд.
Речь идет об иностранцах, занимающихся такой трудовой деятельностью без разрешения на работу или патента, а также претендующих на получение (подтверждение) разрешения на временное проживание (вида на жительство).
Для них фиксированный авансовый платеж составит 1700 рублей за каждый полный или неполный месяц временного или постоянного проживания (пребывания) в РФ. А для тех, кто трудится по патенту, занят в организациях или у индивидуальных предпринимателей, базовая ставка платежа сохранится на уровне 1200 рублей.
Закон также предусматривает уплату трудовыми мигрантами фиксированного авансового платежа по НДФЛ в увеличенном размере при наличии членов семьи, находящихся на их иждивении в России. За каждого из них иностранному гражданину придется доплатить сумму, равную половине платежа.
Кроме того, для мигрантов, работающих у физлиц для личных, домашних и иных подобных нужд, законом субъекта РФ может устанавливаться повышенный региональный коэффициент к размеру фиксированного авансового платежа по НДФЛ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин подписал пакет законов о мигрантах
Вчера, 14:40
 
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