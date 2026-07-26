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Путин подписал закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи - РИА Новости, 26.07.2026
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14:41 26.07.2026 (обновлено: 14:42 26.07.2026)
Путин подписал закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи

Путин подписал закон, обязывающий иностранных работников содержать семью

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных работников содержать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом.
  • При несоответствии доходов установленному уровню трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает иностранных работников содержать себя и находящихся на их иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в России, будут обязаны содержать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на душу населения в регионе, где они работают.
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Если иностранец трудится одновременно в нескольких субъектах, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму. При этом размер такой величины не должен превышать среднемесячную начисленную зарплату в соответствующем регионе.
Также вводится механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД сведения о доходах иностранных граждан за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года, а Соцфонд РФ - данные об их трудовой деятельности. Если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.
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