Песков ответил на вопрос о звонках Путина сотрудникам администрации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин всегда пользуется специальной связью, а не городским или мобильным телефоном, рассказал пресс-секретарь Песков.
- Как правило, в отпуске специальной связи нет.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда не звонит сотрудникам своей администрации по городскому или мобильному телефону, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону, все-таки он пользуется специальной связью", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву в ответ на вопрос, могут ли сотрудники администрации во время отдыха выключить телефон и не взять трубку, когда звонит президент.
На реплику о том, что в отпуске такая спецсвязь не всегда есть, он подтвердил: "Как правило, да, - ее нет".
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1 августа 2025, 09:26