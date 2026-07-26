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Песков ответил на вопрос о звонках Путина сотрудникам администрации - РИА Новости, 26.07.2026
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11:28 26.07.2026
Песков ответил на вопрос о звонках Путина сотрудникам администрации

Песков: Путин никогда не звонит сотрудникам администрации по обычному телефону

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин всегда пользуется специальной связью, а не городским или мобильным телефоном, рассказал пресс-секретарь Песков.
  • Как правило, в отпуске специальной связи нет.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда не звонит сотрудникам своей администрации по городскому или мобильному телефону, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону, все-таки он пользуется специальной связью", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву в ответ на вопрос, могут ли сотрудники администрации во время отдыха выключить телефон и не взять трубку, когда звонит президент.

На реплику о том, что в отпуске такая спецсвязь не всегда есть, он подтвердил: "Как правило, да, - ее нет".
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