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Путин и Орбан никогда не вели переговоры на русском языке, сообщил Песков - РИА Новости, 26.07.2026
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09:21 26.07.2026 (обновлено: 16:04 26.07.2026)
Путин и Орбан никогда не вели переговоры на русском языке, сообщил Песков

Песков: Путин и Орбан никогда не вели переговоры на русском языке

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и экс-премьер Венгрии Виктор Орбан никогда не вели переговоры на русском языке.
  • Ранее Орбан процитировал по-русски название романа Николая Чернышевского "Что делать?", говоря о сложившейся в Венгрии ситуации.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и экс-премьер Венгрии Виктор Орбан никогда не вели переговоров на русском языке.
Ранее Орбан, говоря о сложившейся в Венгрии ситуации, протицировал по-русски название романа Николая Чернышевского "Что делать?".
«

"Я думаю, честно говоря, что он просто процитировал название произведения. Он образованный человек", — сказал "Российской газете" пресс-секретарь президента России.

Песков уточнил, что переговоры лидеров всегда велись через переводчиков.
"Переговоры никогда не шли на русском языке, всегда с переводчиками", — добавил он.
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РоссияВенгрияДмитрий ПесковВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
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