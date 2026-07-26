Путин и Орбан никогда не вели переговоры на русском языке, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и экс-премьер Венгрии Виктор Орбан никогда не вели переговоры на русском языке.
- Ранее Орбан процитировал по-русски название романа Николая Чернышевского "Что делать?", говоря о сложившейся в Венгрии ситуации.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и экс-премьер Венгрии Виктор Орбан никогда не вели переговоров на русском языке.
«
"Я думаю, честно говоря, что он просто процитировал название произведения. Он образованный человек", — сказал "Российской газете" пресс-секретарь президента России.
Песков уточнил, что переговоры лидеров всегда велись через переводчиков.
"Переговоры никогда не шли на русском языке, всегда с переводчиками", — добавил он.