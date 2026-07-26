Путин и Орбан никогда не вели переговоры на русском языке, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и экс-премьер Венгрии Виктор Орбан никогда не вели переговоры на русском языке.

Ранее Орбан процитировал по-русски название романа Николая Чернышевского "Что делать?", говоря о сложившейся в Венгрии ситуации.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и экс-премьер Венгрии Виктор Орбан никогда не вели переговоров на русском языке.

Ранее Орбан , говоря о сложившейся в Венгрии ситуации, протицировал по-русски название романа Николая Чернышевского "Что делать?".

« "Я думаю, честно говоря, что он просто процитировал название произведения. Он образованный человек", — сказал "Российской газете" пресс-секретарь президента России.

Песков уточнил, что переговоры лидеров всегда велись через переводчиков.