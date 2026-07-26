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Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил - РИА Новости, 26.07.2026
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00:15 26.07.2026
Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил

Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь и продолжается оснащение кораблей передовым оружием.
  • Президент подчеркнул рост профессионализма моряков.
  • Глава государства поздравил моряков с Днем ВМФ, отметив способность военно-морских сил эффективно решать стоящие перед ними задачи.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил России, отметив, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь и продолжается оснащение кораблей передовым оружием.
День ВМФ в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Глава государства поздравил моряков с профессиональным праздником.
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"Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются: набирает мощь морская составляющая ядерной триады России, продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей", - сказал президент.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что растет профессионализм моряков.
"Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки", - добавил Путин.
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