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Путин отметил роль ВМФ в обеспечении безопасности России - РИА Новости, 26.07.2026
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00:14 26.07.2026
Путин отметил роль ВМФ в обеспечении безопасности России

Путин: ВМФ принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности России

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВМФ России играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны, омываемой водами 13 морей.
  • Глава государства подчеркнул, что военно-морские силы страны способны эффективно решать стоящие перед ними задачи.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Военно-морскому флоту (ВМФ) России принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности страны, омываемой водами 13 морей, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечивании обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что военно-морские силы страны способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинВМФ РФ
 
 
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