Путин отметил роль ВМФ в обеспечении безопасности России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВМФ России играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны, омываемой водами 13 морей.
- Глава государства подчеркнул, что военно-морские силы страны способны эффективно решать стоящие перед ними задачи.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Военно-морскому флоту (ВМФ) России принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности страны, омываемой водами 13 морей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День ВМФ поздравил моряков с праздником.
Он подчеркнул, что военно-морские силы страны способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач.