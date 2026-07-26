Путин заявил, что профессионализм морпехов определяет ход спецоперации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что профессионализм, смелость и дерзость морпехов во многом определяют ход специальной военной операции.
- Путин поздравил моряков и всех россиян с Днем Военно-морского флота РФ и отметил, что десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких государственных наград.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Профессионализм морпехов, их смелость и дерзость сегодня во многом определяют ход специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил моряков и всех россиян с Днем Военно-морского флота РФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
"Навыки наших морпехов, их плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции", - сказал Путин в видеопоздравлении.
Кроме того, президент указал, что высоких государственных наград, в том числе золотых звезд Героев России, удостоены десятки тысяч матросов и офицеров.