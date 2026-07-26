Путин заявил, что профессионализм морпехов определяет ход спецоперации

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Профессионализм морпехов, их смелость и дерзость сегодня во многом определяют ход специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин.

Кроме того, президент указал, что высоких государственных наград, в том числе золотых звезд Героев России, удостоены десятки тысяч матросов и офицеров.