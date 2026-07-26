Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что профессионализм морпехов определяет ход спецоперации - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 26.07.2026
Путин заявил, что профессионализм морпехов определяет ход спецоперации

Путин: профессионализм и дерзость морпехов во многом определяют ход СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что профессионализм, смелость и дерзость морпехов во многом определяют ход специальной военной операции.
  • Путин поздравил моряков и всех россиян с Днем Военно-морского флота РФ и отметил, что десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких государственных наград.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Профессионализм морпехов, их смелость и дерзость сегодня во многом определяют ход специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил моряков и всех россиян с Днем Военно-морского флота РФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
ВМФ способен обеспечить безопасность России, заявил Патрушев
15 июля, 03:11
"Навыки наших морпехов, их плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции", - сказал Путин в видеопоздравлении.
Кроме того, президент указал, что высоких государственных наград, в том числе золотых звезд Героев России, удостоены десятки тысяч матросов и офицеров.
Открытки с Днем ВМФ России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Открытки с Днем ВМФ России — красивые картинки и поздравления морякам
Вчера, 20:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала