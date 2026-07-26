ВМФ и ученые обеспечили России статус великой морской державы, заявил Путин

"Навыки наших морпехов, их плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции", — отметил президент.

"К военным морякам у нас относятся по-особому, уважают и гордятся ими, и совершенно заслуженно. Их служба — это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы", — заключил российский лидер.