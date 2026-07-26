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ВМФ и ученые обеспечили России статус великой морской державы, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2026
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00:09 26.07.2026 (обновлено: 00:21 26.07.2026)
ВМФ и ученые обеспечили России статус великой морской державы, заявил Путин

Путин: моряки и ученые обеспечили России статус великой морской державы

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин заявил, что ВМФ и ученые обеспечили России статус великой морской державы.
  • Глава государства подчеркнул, что в стране постоянно развивают военно-морские силы и растет профессионализм моряков.
  • ВМФ играет важнейшую роль в обеспечении безопасности.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВМФ и ученые обеспечили России статус великой морской державы, заявил президент Владимир Путин.
"Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы", — сказал он в видеопоздравлении с днем ВМФ.
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Глава государства подчеркнул, что в стране постоянно развивают военно-морские силы. Растет и профессионализм самих моряков, добавил Путин.
«
"Навыки наших морпехов, их плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции", — отметил президент.
Он также напомнил, что страну омывают 13 морей, поэтому ВМФ принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности.
"К военным морякам у нас относятся по-особому, уважают и гордятся ими, и совершенно заслуженно. Их служба — это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы", — заключил российский лидер.
День Военно-морского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
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