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Путин поздравил моряков с Днем ВМФ - РИА Новости, 26.07.2026
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00:04 26.07.2026 (обновлено: 00:25 26.07.2026)
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

Путин поздравил моряков с Днем военно-морского флота

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил моряков и всех россиян с Днем Военно-морского флота.
  • Этот праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил моряков и всех россиян с Днем Военно-морского флота.
День ВМФ в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
«
"Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры, уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы" — сказал глава государства в видеопоздравлении.
Президент поблагодарил военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи России.
"С праздником вас и ваших близких! С Днем Военно-морского флота!" — заключил Путин.
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