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Азаров объяснил бесполезность митингов на Украине - РИА Новости, 26.07.2026
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14:54 26.07.2026 (обновлено: 15:18 26.07.2026)
Азаров объяснил бесполезность митингов на Украине

Азаров: Лондон и США принимают все важные решения, митинги ни на что не влияют

© РИА Новости / Сергей ТышковецНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Тышковец
Николай Азаров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что все важные решения на Украине принимают кураторы Киева — Лондон и США.
  • Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны.
  • Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Протестные митинги на Украине, охватившие многие города, ни на что не влияют, все важные решения принимают кураторы Киева – Лондон и США, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
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"Не следует думать, что именно "картонный майдан" на что-то подвиг Зеленского, его подвигли на такие решения, прежде всего, его кураторы. Я думаю, там совместное руководство. Не думаю, что (президент США Дональд - ред.) Трамп лично сидит и размышляет, каких там Драпатых поставить или нет. Там есть, кому рассуждать... А уже реализуют эти установки спецслужбы", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его мнению, именно англичане и американцы работают скоординировано по принятию решений по Украине.
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В миреУкраинаКиевСШАНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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