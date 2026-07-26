Азаров объяснил бесполезность митингов на Украине

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Протестные митинги на Украине, охватившие многие города, ни на что не влияют, все важные решения принимают кураторы Киева – Лондон и США, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

"Не следует думать, что именно "картонный майдан" на что-то подвиг Зеленского, его подвигли на такие решения, прежде всего, его кураторы. Я думаю, там совместное руководство. Не думаю, что (президент США Дональд - ред.) Трамп лично сидит и размышляет, каких там Драпатых поставить или нет. Там есть, кому рассуждать... А уже реализуют эти установки спецслужбы", - написал Азаров в своем Telegram-канале.