Иранский конфликт не имеет военного решения, считает Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Ульянов, постпред России при международных организациях в Вене, считает, что у иранского конфликта нет военного решения.
- Он добавил, что планы США расширить атаки на Иран должны быть отменены.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Иранский конфликт не имеет военного решения, планы расширить атаки на Иран должны быть отменены, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений, что эскалация может опасно истощить уже сократившиеся запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.
"Приостановки планов по расширению ударов по Ирану недостаточно. Эти планы должны быть отменены. Пришло время понять, что у этого конфликта нет военного решения", - написал Ульянов в соцсети Х, комментируя сообщение газеты New York Times.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.