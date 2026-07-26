Рейтинг@Mail.ru
СМИ: полиция рассматривает наезд на толпу в Берлине как исламистский теракт - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 26.07.2026 (обновлено: 14:58 26.07.2026)
СМИ: полиция рассматривает наезд на толпу в Берлине как исламистский теракт

Bild: полиция рассматривает наезд на толпу в Берлине как исламистский теракт

© REUTERS / Annegret HilseЭкстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. 26 июля 2026
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. 26 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранительные органы Германии рассматривают наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт.
  • В результате инцидента погибла одна женщина, 17 человек пострадали.
  • Главный подозреваемый в нападении — 21-летний Абдул Баллут, сторонник террористической организации "Исламское государство"*.
БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Германии рассматривают наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево. Затем он скрылся в неизвестном направлении. По уточненным данным, в результате произошедшего погибла одна женщина, 17 человек пострадали.
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
В Берлине обезвредили мужчину, взявшего в заложники кассира в супермаркете
11 июля, 11:16
"Следователи исходят из того, что речь идет о террористическом акте, совершенным по исламистским мотивам", - говорится в публикации.
По информации издания, главный подозреваемый в нападении - 21-летний Абдул Баллут является сторонником террористической организации "Исламское государство"*. Отмечается, что в органах защиты государственной безопасности имеется "обширная информация" о его связях с радикальной исламистской средой и приверженности религиозной идеологии.
Также сообщается, что Баллут уже оказывался в поле зрения полиции по делам о тяжком нанесении телесных повреждений и вымогательстве.
Bild ранее сообщал, что Абдул Баллут является гражданином Германии ливанского происхождения. По информации газеты Welt, в мае он освободился из исправительного учреждения для молодежи.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
СМИ: подозреваемый в наезде в Берлине находился в исправительном учреждении
Вчера, 10:45
 
В миреГерманияБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала