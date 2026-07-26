Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. 26 июля 2026

Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. 26 июля 2026

© REUTERS / Annegret Hilse Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. 26 июля 2026

СМИ: полиция рассматривает наезд на толпу в Берлине как исламистский теракт

Краткий пересказ от РИА ИИ Правоохранительные органы Германии рассматривают наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт.

В результате инцидента погибла одна женщина, 17 человек пострадали.

Главный подозреваемый в нападении — 21-летний Абдул Баллут, сторонник террористической организации "Исламское государство"*.

БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Германии рассматривают наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам, сообщает газета Правоохранительные органы Германии рассматривают наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево. Затем он скрылся в неизвестном направлении. По уточненным данным, в результате произошедшего погибла одна женщина, 17 человек пострадали.

"Следователи исходят из того, что речь идет о террористическом акте, совершенным по исламистским мотивам", - говорится в публикации.

По информации издания, главный подозреваемый в нападении - 21-летний Абдул Баллут является сторонником террористической организации "Исламское государство"*. Отмечается, что в органах защиты государственной безопасности имеется "обширная информация" о его связях с радикальной исламистской средой и приверженности религиозной идеологии.

Также сообщается, что Баллут уже оказывался в поле зрения полиции по делам о тяжком нанесении телесных повреждений и вымогательстве.

Bild ранее сообщал, что Абдул Баллут является гражданином Германии ливанского происхождения. По информации газеты Welt , в мае он освободился из исправительного учреждения для молодежи.