СМИ: полиция рассматривает наезд на толпу в Берлине как исламистский теракт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правоохранительные органы Германии рассматривают наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт.
- В результате инцидента погибла одна женщина, 17 человек пострадали.
- Главный подозреваемый в нападении — 21-летний Абдул Баллут, сторонник террористической организации "Исламское государство"*.
БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Германии рассматривают наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево. Затем он скрылся в неизвестном направлении. По уточненным данным, в результате произошедшего погибла одна женщина, 17 человек пострадали.
"Следователи исходят из того, что речь идет о террористическом акте, совершенным по исламистским мотивам", - говорится в публикации.
По информации издания, главный подозреваемый в нападении - 21-летний Абдул Баллут является сторонником террористической организации "Исламское государство"*. Отмечается, что в органах защиты государственной безопасности имеется "обширная информация" о его связях с радикальной исламистской средой и приверженности религиозной идеологии.
Также сообщается, что Баллут уже оказывался в поле зрения полиции по делам о тяжком нанесении телесных повреждений и вымогательстве.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.