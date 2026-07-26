Число опоздавших из-за непогоды в Ростовской области поездов выросло до 111

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за непогоды в Ростовской области 111 поездов следуют с опозданием, максимальное время задержки составляет семь часов.

Несколько поездов изменили время отправления с начальных станций.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число поездов, следующих с опозданием из-за непогоды в Ростовской области, выросло до 111, максимальное время задержки - семь часов, сообщила пресс-служба РЖД.

"Делаем все возможное для сокращения времени опоздания поездов, задержанных в Ростовской области . На данный момент с опозданием следует 111 поездов, максимальное время задержки составляет семь часов. На конечные станции прибыло восемь поездов, ранее задержанных из-за непогоды в Ростовской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

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Уточняется, что на вокзалах СКЖД осуществляется возврат и переоформление билетов, бесплатно предоставляются места в залах повышенной комфортности, комнатах длительного отдыха и камерах хранения.

Кроме того, по данным перевозчика, изменено время отправления с начальных станций следующих поездов: № 326 Новороссийск - Пермь отправится со станции Новороссийск 26 июля не ранее 17.30 (мск) вместо 15.40 26 июля, № 151 Анапа - Москва отправится со станции Анапа 26 июля не ранее 18.45 вместо 17.15 26 июля, № 506 Новороссийск - Тамбов отправится со станции Тамбов 26 июля не ранее 19.10 вместо 17.10 26 июля, № 42 Москва - Саранск отправится из Москвы 27 июля не ранее 1.00 вместо 21.50 26 июля.