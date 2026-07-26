Число опоздавших из-за непогоды в Ростовской области поездов выросло до 111

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за непогоды в Ростовской области 111 поездов следуют с опозданием, максимальное время задержки составляет семь часов.
- Несколько поездов изменили время отправления с начальных станций.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число поездов, следующих с опозданием из-за непогоды в Ростовской области, выросло до 111, максимальное время задержки - семь часов, сообщила пресс-служба РЖД.
"Делаем все возможное для сокращения времени опоздания поездов, задержанных в Ростовской области. На данный момент с опозданием следует 111 поездов, максимальное время задержки составляет семь часов. На конечные станции прибыло восемь поездов, ранее задержанных из-за непогоды в Ростовской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Уточняется, что на вокзалах СКЖД осуществляется возврат и переоформление билетов, бесплатно предоставляются места в залах повышенной комфортности, комнатах длительного отдыха и камерах хранения.
Кроме того, по данным перевозчика, изменено время отправления с начальных станций следующих поездов: № 326 Новороссийск - Пермь отправится со станции Новороссийск 26 июля не ранее 17.30 (мск) вместо 15.40 26 июля, № 151 Анапа - Москва отправится со станции Анапа 26 июля не ранее 18.45 вместо 17.15 26 июля, № 506 Новороссийск - Тамбов отправится со станции Тамбов 26 июля не ранее 19.10 вместо 17.10 26 июля, № 42 Москва - Саранск отправится из Москвы 27 июля не ранее 1.00 вместо 21.50 26 июля.
Перевозчик подчеркнул, что пассажиры поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием. Обо всех изменениях пассажиры информируются по смс.