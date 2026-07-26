Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области задержали 89 пассажирских поездов из-за непогоды - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 26.07.2026 (обновлено: 09:25 26.07.2026)
В Ростовской области задержали 89 пассажирских поездов из-за непогоды

Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 89 поездов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный семафор
Железнодорожный семафор - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Железнодорожный семафор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 89 пассажирских поездов.
  • Максимальное время задержки составляет до 8 часов, пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Из-за непогоды задерживаются 89 пассажирских поездов в Ростовской области, максимальное время задержки составляет до 8 часов, сообщила пресс-служба РЖД.
«
"В связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое произошло 25 июля из-за непогоды в Ростовской области, в настоящее время в пути задерживается 89 пассажирских поездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Уточняется, что максимальное время задержки составляет до 8 часов, пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием.
"В настоящее время работа тяговых подстанций восстановлена. В общей сложности к устранению последствий стихии было привлечено более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники", - добавили в компании.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
В Ростове-на-Дону ветка пробила стекло автомобиля
25 июля, 23:53
 
ПроисшествияРостовская областьРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала