В Ростовской области задержали 89 пассажирских поездов из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 89 пассажирских поездов.
- Максимальное время задержки составляет до 8 часов, пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Из-за непогоды задерживаются 89 пассажирских поездов в Ростовской области, максимальное время задержки составляет до 8 часов, сообщила пресс-служба РЖД.
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"В связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое произошло 25 июля из-за непогоды в Ростовской области, в настоящее время в пути задерживается 89 пассажирских поездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Уточняется, что максимальное время задержки составляет до 8 часов, пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием.
"В настоящее время работа тяговых подстанций восстановлена. В общей сложности к устранению последствий стихии было привлечено более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники", - добавили в компании.
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