В Ростовской области задержали 89 пассажирских поездов из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 89 пассажирских поездов.

Максимальное время задержки составляет до 8 часов, пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Из-за непогоды задерживаются 89 пассажирских поездов в Ростовской области, максимальное время задержки составляет до 8 часов, сообщила пресс-служба РЖД.

« "В связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое произошло 25 июля из-за непогоды в Ростовской области, в настоящее время в пути задерживается 89 пассажирских поездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Уточняется, что максимальное время задержки составляет до 8 часов, пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием.