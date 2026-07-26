В Ростовской области из-за непогоды задерживаются пассажирские поезда

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движением поездов. В результате на время от 30 минут до четырех часов задерживаются следующие поезда", - говорится в сообщении.