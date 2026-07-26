Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области из-за непогоды задерживаются пассажирские поезда - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 26.07.2026 (обновлено: 08:47 26.07.2026)
В Ростовской области из-за непогоды задерживаются пассажирские поезда

В Ростовской области 27 поездов задерживаются из-за непогоды

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВид из кабины машиниста пассажирского поезда
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 20 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды.
  • В Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движением поездов из-за ураганного ветра и сильного дождя.
  • Восстановительные работы продолжаются, железнодорожники предпринимают все усилия, чтобы сократить отставание поездов.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 20 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетов. Только в Ростове, по данным властей, были повалены более 170 деревьев. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что аварийные службы устраняют последствия непогоды.
Аварийные службы устраняют последствия непогоды в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
В Ростовской области частично восстановили водоснабжение, заявил губернатор
25 июля, 23:33
"В связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движением поездов. В результате на время от 30 минут до четырех часов задерживаются следующие поезда", - говорится в сообщении.
Далее приводится список из 27 поездов.
В СКЖД уточнили, что восстановительные работы на данный момент продолжаются. Железнодорожники предпринимают все усилия, чтобы сократить отставание поездов.
Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
В Ростове-на-Дону восстановят нарушенное грозовым фронтом электроснабжение
25 июля, 19:13
 
ПроисшествияРостовская областьРостовРостов-на-ДонуЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала